Il mondo del ciclismo piange Jilke Michielsen morta a 19 anni | Non ti dimenticheremo mai

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Jilke Michielsen, giovane promessa belga deceduta a 19 anni. Dopo aver combattuto contro un tumore alle ossa, aveva deciso di interrompere le cure un mese fa. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici, familiari e compagni di squadra, che la ricordano come una atleta determinata e piena di vita. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli appassionati di ciclismo, che l’hanno salutata con affetto e rispetto.

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