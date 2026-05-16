Il mondo del ciclismo piange Jilke Michielsen morta a 19 anni | Non ti dimenticheremo mai

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Jilke Michielsen, giovane promessa belga deceduta a 19 anni. Dopo aver combattuto contro un tumore alle ossa, aveva deciso di interrompere le cure un mese fa. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici, familiari e compagni di squadra, che la ricordano come una atleta determinata e piena di vita. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli appassionati di ciclismo, che l’hanno salutata con affetto e rispetto.

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Jilke Michielsen è morta a 19 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alle ossa. La giovane campionessa belga aveva scelto di interrompere le cure un mese fa. Lutto nel mondo del ciclismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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