Harrison Ford, che compirà 83 anni il 13 luglio, ha dichiarato di non voler smettere di recitare. Nonostante l’età avanzata, l’attore ha affermato di non avere intenzione di andare in pensione e di continuare a lavorare nel cinema. Recentemente ha ribadito questa posizione, sottolineando che il ritiro non è al momento una possibilità.

C ompie 83 anni il 13 luglio, Harrison Ford, che di una cosa è certo: non ha nessuna intenzione di andare in pensione. L’età c’è, inutile negarlo, ma un ritiro dal cinema al momento non è assolutamente ipotizzabile, come raccontato di recente dallo stesso attore. Harrison Ford verso la pensione. L’ultimo saluto con la serie “Shrinking” X Leggi anche › Tanti auguri ad Harrison Ford. L’oroscopo di un Cancro baciato dal successo Harrison Ford, la pensione è ancora lontana. «No» la sua risposta secca a Variety nel 2025 rispondendo a una domanda sull’eventualità di ritirarsi, «Una delle cose che mi ha sempre attratto del mestiere di attore è proprio il fatto che ci sia bisogno anche di persone anziane per interpretare ruoli da anziani» le parole di Ford, una carriera straordinaria alle spalle e tanto ancora da dare al cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cinema ha ancora bisogno di lui, Harrison Ford non ha dubbi

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