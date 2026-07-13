Il cessate il fuoco tra Usa e Iran è finito | Trump ordina nuovi raid e i Pasdaran rispondono per le rime

Gli Stati Uniti hanno completato una terza serie di attacchi contro l’Iran, secondo quanto comunicato dal Comando Centrale. L’azione è stata eseguita in risposta a un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito all’Iran. Con questa operazione, si conclude il cessate il fuoco tra le due parti, che era stato stabilito in precedenza.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ormai un ricordo. Questa mattina, come si legge sul sito del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), è stata **completata** una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenuto responsabile dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz. “Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e unità navali. Tra gli obiettivi figuravano siti missilistici e di droni iraniani, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera”, prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è già finito | Alberto Bradanini

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