Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti esiste solo sulla carta

Da linkiesta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra domenica e lunedì, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro decine di obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto con lanci di droni e missili contro basi americane in Medio Oriente. La tensione tra le due parti si è intensificata, contrastando con le dichiarazioni di un cessate il fuoco che, di fatto, sembra non essere più in vigore.

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Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sembra ormai ridotto a poco più di un’etichetta. Nella notte tra domenica e lunedì Washington ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro decine di obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto con nuovi lanci di droni e missili contro basi americane in Medio Oriente. Lo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo attraverso cui transitava circa il venti per cento del petrolio mondiale prima dello scoppio della guerra, è ancora chiuso. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti hanno colpito sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e siti utilizzati per il lancio di droni. Il Comando centrale statunitense (Centcom) ha spiegato che l’operazione mirava a «ridurre la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare il traffico commerciale» nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è già finito | Alberto Bradanini

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