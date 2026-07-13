Il castello di Takeda | il castello che galleggia tra le nuvole

Da nonewsmagazine.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il castello di Takeda si trova a 353 metri di altezza nella prefettura di Hyogo, su una collina che si affaccia sul paesaggio circostante. È noto per la sua posizione elevata, che dà l’impressione che galleggi tra le nuvole. La struttura storica è circondata da un paesaggio naturale e si raggiunge attraverso percorsi che attraversano foreste e sentieri. La sua posizione e le caratteristiche architettoniche lo rendono un esempio di fortificazione medievale in Giappone.

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Nel cuore della prefettura di Hyogo, a 353 metri sul livello del mare, esiste un luogo che sembra appartenere più al sogno che alla realtà. Ogni mattina d’autunno, tra ottobre e novembre, qualcosa di straordinario accade: le rovine del Castello di Takeda emergono da un oceano di nebbia bianca, sospese nel nulla come una nave fantasma che solca mari invisibili. I giapponesi chiamano questo fenomeno Unkai, letteralmente “mare di nuvole”, e chiunque abbia avuto la fortuna di assistervi all’alba ricorda quel momento per il resto della vita. Un’architettura che sfida il tempo e la gravità. Le mura in pietra del Castello di Takeda non sono semplicemente rovine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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© Nonewsmagazine.com - Il castello di Takeda: il castello che galleggia tra le nuvole
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