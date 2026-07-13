Un ex attaccante portoghese di 43 anni è morto in un incidente stradale a Vermões, a circa 50 chilometri da Lisbona. L’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’auto dopo l’impatto. La vittima è conosciuta nel calcio come Manú. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

È morto a 43 anni Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conosciuto nel mondo del calcio come Manú. L’ex attaccante portoghese è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Vermões, una cinquantina di chilometri da Lisbona. Secondo le prime ricostruzioni, Manú stava tornando a casa da solo quando ha perso il controllo dell’auto. La vettura è uscita di strada, si è ribaltata e si è completamente distrutta. L’ex calciatore è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti 12 soccorritori con cinque mezzi. I sanitari lo hanno trovato in arresto cardiorespiratorio e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il calcio portoghese in lutto, morto in un incidente stradale l’ex attaccante Manú: è rimasto intrappolato nell’abitacolo

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LUTTO NEL CALCIO ITALIANO: MORTA PER UN MALORE L'EX PROMESSA DEL MILAN. AVEVA SOLO 44 ANNI

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Romano: Tra queste c’è certamente Rafa Leão da monitorare molto da vicino. Occhio perché l’ala del Milan, nonostante l’arrivo di un allenatore portoghese come Ruben Amorim e del compagno amico Gonçalo Ramos, rimane in uscita dai rossoneri e un prof x.com

[Vitiello] Amorim al Milan, quasi fatto. L'allenatore portoghese ha accettato le condizioni. Mancano solo il via libera finale da Cardinale per chiudere l'affare. reddit