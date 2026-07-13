Iannacone con Che ci faccio Qui al posto delle repliche di Report | Ho parlato con Ranucci sono amareggiato

Domenico Iannacone ha dichiarato di aver parlato con Ranucci e di essere amareggiato per la decisione della Rai di sostituire le repliche estive di Report con quelle del suo programma, Che ci faccio Qui. La scelta è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. Iannacone ha espresso il suo disappunto senza commentare ulteriormente. La sostituzione riguarda le programmazioni di fine estate.

"Ho parlato con Ranucci, prendere quel posto mi ha amareggiato", così Domenico Iannacone ha commentato la decisione Rai di sostituire le repliche estive di Report con quelle del suo programma, Che ci faccio Qui. Gli ascolti della prima puntata non sembrano però aver premiato questa scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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