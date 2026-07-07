Domenico Iannacone ha concluso questa sera la prima stagione del suo programma su Rai 3, intitolato Che ci faccio Qui. L’ultima puntata, andata in onda martedì 7 luglio, ha rappresentato la chiusura di un ciclo dedicato a temi legati al corpo, dal fine vita fino a La forma perfetta. La trasmissione ha approfondito diversi aspetti legati alla condizione umana, senza intervenire con commenti o analisi.

Domenico Iannacone saluta questa sera, martedì 7 luglio, la prima serata di Rai 3 con l’ultima puntata in stagione di Che ci faccio Qui, il programma di approfondimento che quest’anno ha indagato il corpo, dal fine vita fino a La forma perfetta. Anticipazioni del 7 luglio 2026. Che cosa si intende per limite umano? E quanto questo limite dipende dallo sguardo con cui si osserva un corpo? La forma perfetta s’interroga su queste domande entrando nella vita, fuori dal comune, di Simona Atzori. Nata senza braccia, Simona ha costruito nel tempo una relazione piena con il proprio corpo, trasformandolo in uno strumento espressivo assoluto. Ballerina, pittrice e scrittrice, ha creato un linguaggio personale capace di unire arte e movimento, vincendo qualunque barriera fisica e culturale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Che ci faccio Qui, Iannacone chiude con ‘La forma perfetta’

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CHE CI FACCIO QUI CON DOMENICO IANNACONE RAITRE - LA VOCE DELLO SPETTACOLO

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