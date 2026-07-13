Il 13 luglio 2026, su Rai 1 va in onda “La partita del cuore”, un evento di solidarietà. Su Canale 5 si trasmette “Temptation Island”, un reality show. Sky Cinema Uno propone “Greenland 2”, un film. La serata presenta una combinazione di eventi sportivi, programmi di intrattenimento e cinema.

Guida ai programmi TV del 13 luglio 2026: “La partita del cuore” su Rai 1, “Temptation Island” su Canale 5, “Greenland 2” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 13 luglio 2026 offre su Rai 1 arriva La Partita del Cuore, appuntamento simbolo di solidarietà e spettacolo. Canale 5 propone un nuovo capitolo di Temptation Island, tra emozioni e colpi di scena. Italia 1 sceglie l’azione con Cash Out – I Maghi del Futuro, mentre Rete 4 punta sul classico intrigo politico con Potere Assoluto. Spazio anche al cinema d’autore: su Sky Cinema Collection brilla The Prestige, firmato Christopher Nolan. Rai 1 – La Partita del Cuore (21:25). Lo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila ospita la 35ª edizione della storica Partita del Cuore, appuntamento che unisce spettacolo e solidarietà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 13 luglio 2026: solidarietà, reality e film

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