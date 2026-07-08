I programmi TV di oggi 8 luglio 2026 | intrattenimento reality e film

Notizia in breve

Il 8 luglio 2026 sono andati in onda diversi programmi televisivi. Su Rai 1 è stato trasmesso “Storia di un itALIENO”, mentre su Canale 5 è stato proposto “Temptation Island”. Su Canale 20 è stato invece trasmesso “L’ultimo dei Templari”. La serata ha previsto una varietà di contenuti, tra intrattenimento, reality e film, destinati a un pubblico ampio e variegato.