I programmi TV di oggi 8 luglio 2026 | intrattenimento reality e film

Da lopinionista.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 luglio 2026 sono andati in onda diversi programmi televisivi. Su Rai 1 è stato trasmesso “Storia di un itALIENO”, mentre su Canale 5 è stato proposto “Temptation Island”. Su Canale 20 è stato invece trasmesso “L’ultimo dei Templari”. La serata ha previsto una varietà di contenuti, tra intrattenimento, reality e film, destinati a un pubblico ampio e variegato.

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Guida ai programmi TV dell’8 luglio 2026: “Storia di un itALIENO” su Rai 1, “Temptation Island” su Canale 5, “L’ultimo dei Templari” su Canale 20. La prima serata dell’8 luglio 2026 offre una programmazione ricca e varia, pensata per un pubblico ampio e curioso. Le reti generaliste puntano su titoli forti e riconoscibili, mentre Sky propone film e prime TV di grande richiamo. Frasi brevi, ritmo giornalistico, e una panoramica chiara dei contenuti più attesi della serata. La Rai apre con “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”, omaggio a Lino Banfi che guida la prima serata di Rai 1. Su Rai 2 domina il mistero con “Tutta la verità su Lilly”, doppio episodio ad alta tensione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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