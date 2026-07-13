i nonni in galera

A 87 anni, un uomo è stato portato in carcere a Reggio Emilia. La condanna definitiva riguarda un episodio di violenza sessuale commesso nel 2018. Le porte del carcere si sono chiuse dietro di lui, segnando il suo ingresso in istituto penitenziario. La notizia si concentra sul fatto che, nonostante l'età avanzata, l'uomo sia stato arrestato e condannato definitivamente, senza considerazioni sul reato stesso.

A 87 anni, le porte del carcere di Reggio Emilia si sono chiuse dietro un uomo. Non siamo qui a discutere della gravità del reato – un episodio di violenza sessuale avvenuto nel 2018, per il quale la condanna è finalmente divenuta definitiva – ma della natura stessa di questo epilogo. C’è qualcosa di profondamente stridente, quasi surreale, nel vedere un uomo di quasi novant’anni varcare la soglia di un istituto penitenziario. E non è solo una questione di pietà umana, ma di efficienza e senso della misura. Il punto dolente, ancora una volta, è la cronaca dei tempi della giustizia. Tra il momento del fatto, il 2018, e l’esecuzione della pena, sono trascorsi quasi otto anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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