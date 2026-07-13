Il 18 ottobre 2025, durante il congresso del Partito socialista europeo a Amsterdam, la leader del Partito Democratico ha criticato il governo di destra, affermando che la democrazia e la libertà di espressione sono a rischio, in risposta alle accuse di fake news e insulti rivolti al partito.

Il conto delle fake e degli insulti arriva sul tavolo del Pd. È il 18 ottobre 2025 quando la segretaria dem, dal palco del congresso del Partito socialista europeo di Amsterdam, lancia l'attacco contro il governo Meloni: «La democrazia e la libertà di espressione sono a rischio quando l'estrema destra è al governo». Sono trascorse 48 ore dall'attentato contro il conduttore e giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il messaggio è chiaro: la responsabilità politica della bomba piazzata sotto casa di Ranucci è da attribuire alla destra di governo. Dario Carotenuto, deputato del M5s, supera Schlein nelle dichiarazioni folli: «Il mandante morale dell'attentato contro Ranucci è il governo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I meloniani chiedono il conto delle fake news alla Schlein

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