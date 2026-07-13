Due giorni fa si è svolta al Teatro Manzoni una manifestazione a cui hanno partecipato numerosi tifosi della squadra laziale, dopo un evento simile tenutosi il 2 luglio. I sostenitori hanno ribadito il loro impegno e continuano a promuovere il boicottaggio, definendo il club ancora attraente per il loro movimento. Intervistati, i rappresentanti del gruppo hanno confermato che la campagna di protesta prosegue senza sosta.

Dopo il successo della manifestazione del 2 luglio, il popolo laziale si è ritrovato per un altro appuntamento fondamentale, andato in scena due giorni fa al Teatro Manzoni. Riviviamo quei momenti con le parole di Franco Spicciariello. Che bilancio si può fare degli Stati Generali della Lazialità e del momento che vive la piazza? «Al Manzoni eravamo circa 500, sala strapiena, con tanti laziali storici in prima fila. Il dissenso ormai è ovunque, a tutti i livelli. E quando si supera una certa soglia, puoi soltanto andare avanti. Il come, però, non è ancora del tutto chiaro». Qual è la strada per continuare ad alimentare l'attenzione attorno alla protesta? «Purtroppo continueremo a non andare allo stadio, come ha già annunciato il tifo organizzato, ed è per questo che lo chiamiamo estremo atto d'amore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I laziali non mollano. Intervista a Spicciariello e Ciapparoni: "Il boicottaggio continua, club appetibile"

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