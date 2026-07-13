i finti eventi sportivi organizzati ogni giorno in russia solo per fare scommesse

Sono partitelle brevi tra persone comuni, giocate pigramente in capannoni anonimi e trasmesse in diretta dalle “betting farms” Ogni giorno centinaia di partitelle di sport e giochi vari, con squadre finte formate da persone comuni e svogliate, senza motivazioni, sono organizzate in capannoni senza pubblico in luoghi imprecisati in Russia e in diversi paesi dell’Europa dell’est, dell’Asia centrale e del sud-est asiatico. L’unica ragione per cui si giocano è perché qualcuno le guarda e ci scommette dei soldi sopra, sui siti che le trasmettono in diretta streaming, propongono le quote e raccolgono le puntate: 1xBet, 22Bet e altri siti cloni. È... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il secondo dungeon e il BOSS opzionale del primo – Persona 4 Golden [10] | Gameplay 100%

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