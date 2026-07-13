È un po’ la faccia nascosta della Luna. Miliardi di euro di risorse pubbliche fuori bilancio che passano per canali meno visibili, il cui ammontare non è del tutto chiaro. Nel mondo della finanza pubblica, il bilancio dello Stato dovrebbe essere il grande libro sul quale è tracciato e rendicontato ogni euro che entra ed esce. I conti di tesoreria e, soprattutto, i conti extra-tesoreria rappresentano un’eccezione permessa, che deve essere regolarmente autorizzata. Ma se i primi sono monitorati dalla Banca d’Italia, l’uso dei secondi può a volte uscire dai radar, con il rischio di perdere traccia delle risorse impegnate. E visto che le norme... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?I conti corrente "fantasma" dello Stato, alcuni aperti nel 1929 e dormienti da un secolo: miliardi di euro di risorse pubbliche fuori bilancio

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Belfagor o il fantasma del Louvre - Terza puntata - Sceneggiato

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