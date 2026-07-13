i calciatori della juventus iniziano i test al j medical

I calciatori della Juventus si sono presentati al J Medical per i primi test fisiologici e atletici della stagione 2026-2027. Dopo le visite, inizieranno gli allenamenti sul campo della Continassa. La preparazione è partita in modo graduale, con i giocatori che si sono presentati singolarmente. La squadra, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha avviato così la fase pre-season prima delle sedute sul campo.

È scattata ufficialmente la stagione 20262027 della Juventus, con i bianconeri di Luciano Spalletti che alla spicciolata si stanno dirigendo al J Medical per sottoporsi ai test fisi e atletici e successivamente iniziare i lavori sul campo della Continassa. I primi ad arrivare sono stati i portieri Perin e Pinsoglio con il classe 2004 Pedro Felipe, accolti da decine di tifosi a caccia di selfie e autografi. All'appello mancano i sei giocatori impegnati al Mondiale e tutti già eliminati (Bremer, David, Koopmeiners, Conceicao, Yildiz, McKennie), che godranno di un periodo di vacanze extra prima di riunirsi alla truppa di Spalletti.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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