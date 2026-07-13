Partire o restare poco importa. L'estate rimane il momento perfetto anche per rifugiarsi in un libro, concedendoci finalmente di mettere in pausa la nostra quotidianità. Abbiamo contattato la più antica libreria di Bologna, la Libreria Nanni dove Elena e i suoi colleghi hanno selezionato per voi dieci titoli imprescindibili per un viaggio tra le voci più potenti della narrativa contemporanea e i grandi capolavori protagonisti della storia della letteratura. L'amore è un fiume, Carla Madeira (Fazi Editore). In questo folgorante esordio letterario, Carla Madeira esplora i meandri più oscuri e impetuosi del desiderio e del perdono, tracciando le vite intrecciate di tre personaggi indimenticabili: Dalva, Venancio e Lucy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 10 libri da leggere assolutamente quest’estate secondo la libreria Nanni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Non perdetevi assolutamente il pink summer questestate

Notizie e thread social correlati

Premio Campiello 2026, i 5 libri finalisti da leggere quest’estateCinque romanzi sono stati selezionati come finalisti per il Premio Campiello 2026.

Cosa leggere quest'estate: 7 libri che catturano gli overPer gli over 60, tra le proposte estive ci sono sette libri che spaziano dal noir d’autore ai gialli, con alcune opere di fantascienza che,...