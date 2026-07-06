Un attacco dei ribelli Houthi ha provocato la morte di almeno 16 soldati delle forze filo-governative nel sud di Hodeida, sulla costa del Mar Rosso. L’assalto si è verificato vicino a una zona controllata dai ribelli, secondo fonti locali. Non sono stati segnalati altri feriti o dettagli sull’evento. La regione è da tempo teatro di scontri tra le fazioni in guerra.

In Yemen almeno 16 soldati delle forze filo-governative sono stati uccisi in un attacco dei ribelli Houthi a sud della città portuale di Hodeida, sul Mar Rosso. Secondo fonti mediche citate dall'AFP, altre 22 persone sono rimaste ferite nello stesso attacco. Gli Houthi avrebbero inoltre temporaneamente conquistato alcune postazioni governative prima di essere respinti da un contrattacco. Una fonte militare ha definito l'operazione come «l'attacco da parte degli Houthi più letale degli ultimi anni». La perdurante instabilità del Mar Rosso Photo Embed: Gli Houthi, movimento sciita zaydita sostenuto politicamente e... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Yemen, 16 soldati filo-governativi uccisi dai ribelli Houthi

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