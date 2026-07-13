La terza stagione della serie HBO lascia ancora in sospeso il destino di Sunfyre: ecco perché il drago di Aegon II potrebbe essere ancora vivo (o forse no) e cosa accade nel libro di George R.R. Martin. Il destino di Sunfyre continua a dividere gli spettatori di House of the Dragon. Dopo la devastante battaglia di Riposo del Corvo, la serie ha più volte presentato il drago dorato di Aegon II come morto. Eppure il quarto episodio della terza stagione torna sul luogo dello scontro e costruisce una sequenza abbastanza ambigua da rimettere tutto in discussione. House of the Dragon, Sunfyre è vivo o morto? Nel quarto episodio, da oggi disponibile su HBO Max, Aegon II e Larys Strong, ancora in fuga da Approdo del Re, raggiungono i resti di Riposo del Corvo, il luogo in cui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon non ha ancora chiarito se il drago Sunfyre è vivo o morto

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