Per ben due anni, gli spettatori di House of the Dragon hanno creduto a una tragica verità: Sunfyre, il magnifico drago dorato di Aegon II Targaryen, è caduto in battaglia. Dopo lo scontro devastante a Riposo del Corvo, che ha visto anche la morte di Rhaenys Targaryen e della sua Meleys, le speranze per il drago del re erano ridotte al lumicino. Schiantato al suolo sotto il peso colossale di Vhagar, sembrava palesemente spacciato. La serie targata HBO ha rincarato la dose negli episodi successivi: nel finale della seconda stagione lo stesso Aegon II ha dichiarato la morte della sua creatura. Come se non bastasse, nel terzo episodio della terza stagione, Daemon Targaryen ha riferito un aggiornamento spietato da parte di Baela: il drago era ormai considerato solo un’imponente carcassa in putrefazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il destino di Sunfyre in House of the Dragon: il drago di Aegon è davvero morto?

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Aegon Refuses to Accept Sunfyres Tragic Fate – House of the Dragon Season 3 Episode 4

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