La Danza dei Draghi continua a muoversi su un terreno sempre più instabile. L'episodio 4 della terza stagione distribuisce nuovi tasselli lungo il percorso della guerra civile, ma bastano pochi istanti per alimentare una teoria destinata a far discutere. Il quarto episodio della terza stagione di House of the Dragon lascia intendere che Helaena Targaryen possa essere incinta. Una possibilità ancora tutta da confermare, ma sufficiente per rimettere in discussione gli equilibri della guerra tra Verdi e Neri. La guerra dei Targaryen cambia L'episodio 4 della terza stagione di House of the Dragon si chiude con una scena apparentemente semplice. Alicent Hightower aiuta la figlia Helaena Targaryen a cambiarsi e il suo sguardo sembra soffermarsi su un dettaglio preciso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3, l'episodio 4 stravolge la storia originale: tutto cambia in casa Targaryen

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House of the Dragon | Episode 4 Preview | HBO Max

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Il quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon è ufficialmente disponibile su HBO Max. x.com

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