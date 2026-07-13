Dopo l'eliminazione nei quarti di finale con la Norvegia, l'attaccante scende dall'aereo dagli Stati Uniti con occhiali da sole, una borsa di lusso e un oggetto insolito in mano. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno osservato il giocatore con curiosità. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del gadget o sul motivo del suo utilizzo.

Dopo l'eliminazione con la Norvegia ai quarti di finale, Haaland fa rientro dagli Usa e scende dall’aereo munito di occhiali da sole, borsa di lusso e. un gadget inaspettato. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro l'Inghilterra, Erling Haaland è rientrato in Norvegia con un souvenir decisamente insolito. L'attaccante del Manchester City è sceso dall'aereo con in braccio un "Whiskey Raccoon", un procione impagliato con una bottiglia di whiskey tra le zampe. Un cimelio da 750 dollari preso al Wild Bill's Western Store di Dallas. Il negozio, una vera istituzione della città texana, era già diventato una tappa obbligata per Haaland durante il Mondiale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Haaland, che fai? Al rientro dagli Usa sembra abbia in mano un procione. E invece...

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Haaland scores a brace on his debut.

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