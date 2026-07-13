Silver Stub appare come una cucciola, con un musetto delicato e dimensioni di pochi mesi. Tuttavia, si tratta di una gatta adulta che, a causa di una condizione medica rara, non crescerà mai. La sua forma esteriore non corrisponde alla sua età reale. La gatta mantiene le caratteristiche di un cucciolo, nonostante sia adulta. La condizione medica che le provoca questa condizione è molto rara e non permette alla gatta di svilupparsi normalmente.

Sembra uscita da una cucciolata appena nata, con il musetto delicato e le dimensioni di una gattina di pochi mesi. Ma dietro quell’aspetto tenero si nasconde una storia molto particolare: Silver Stub è in realtà una gatta adulta che, a causa di una rara condizione medica, conserverà per sempre le sembianze di un cucciolo. La sua incredibile caratteristica ha attirato l’attenzione dei veterinari quando è arrivata in affido dal Prince William Animal Shelter, in Virginia. Fin dal primo esame è apparso evidente che il suo corpo era molto più piccolo rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati per la sua età. Una malattia rarissima nei gatti. Il nanismo ipofisario è già poco frequente negli animali, ma nei gatti rappresenta un evento eccezionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ha il volto di una cucciola e un segreto nascosto nel suo corpo: la storia incredibile di Silver Stub, la gatta destinata a non crescere mai

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