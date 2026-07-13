È stato avviato un dibattito sulla prevenzione delle rughe e dei segni del tempo attraverso trattamenti estetici come la biorivitalizzazione e la biostimolazione, anche prima che i primi segni siano visibili. La discussione si concentra sull’efficacia di intervenire precocemente rispetto alla comparsa di inestetismi evidenti. La tendenza si sta spostando dal correggere a prevenire, modificando così l’approccio tradizionale della medicina estetica.

P er anni la medicina estetica è stata associata all’idea di correggere rughe e segni del tempo già evidenti. Oggi, invece, il paradigma sta cambiando. Sempre più spesso si sceglie un approccio preventivo che punta a mantenere la pelle in salute e a rallentarne l’invecchiamento, piuttosto che intervenire quando i segni del tempo sono ormai marcati. Una tendenza che nasce da nuove conoscenze scientifiche e altrettante opzioni di trattamento. Medicina estetica: i social ne sono ossessionati, il prezzo è il beauty burnout X Leggi anche › Patch viso anti rughe effetto flash. Anti fatica, in un attimo La medicina estetica è sempre più preventiva: quando ha senso intervenire?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha davvero senso iniziare con punturine & co prima che i segni del tempo siano visibili? Dalla biorivitalizzazione alla biostimolazione, su quali puntare

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