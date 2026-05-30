Lo svezzamento è una fase importante che segna il passaggio dall’allattamento o dal biberon all’introduzione di cibi solidi. È fondamentale rispettare i tempi del bambino, evitando errori come anticipare o forzare l’assunzione di nuovi alimenti. La pediatra ha consigliato cinque libri utili per accompagnare i genitori in questa fase, offrendo indicazioni pratiche e consigli pratici. La fase richiede attenzione e gradualità per favorire un rapporto positivo con il cibo.

Lo svezzamento è un passaggio delicato tra mamma e bambino, il primo vero distacco per intraprendere il viaggio autonomo nella vita. Un percorso fatto di sapori, scoperte, ma anche rifiuti e difficoltà. Molte sono le domande che i genitori si pongono, la prima tra queste: qual è il momento più adeguato per iniziare lo svezzamento? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Fondo per l’Infanzia dell’ONU (UNICEF), considerano il latte materno l’alimento ideale per i bambini fino a 6 mesi di vita, successivamente tale latte non è più in grado di soddisfare i fabbisogni nutrizionali del bambino e pertanto è il bambino stesso a sentire l’esigenza di ricorrere ad altre soluzioni per il suo nutrimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svezzamento, quando iniziare davvero? Gli errori da evitare e i 5 libri consigliati dalla pediatra per accompagnare i bambini alla scoperta del cibo

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Svezzamento senza ansia: primi alimenti, tempi e errori da evitare

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