GUIDA TV 13 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog.altervista.org 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21:00, su Rai 1, va in onda il film drammatico mentre alle 21:15, su Canale 5, è previsto il reality show. La7 trasmette alle 21:10 un approfondimento politico, mentre Discovery propone alle 21:05 un documentario sulla natura. La guida tv di questa sera include anche programmi di informazione, intrattenimento e serie, con orari distribuiti tra le diverse reti nazionali e satellitari.

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x Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:30 La Partita del Cuore Musicultura Evento Musica Rai2 21:20 23:50 Boss in Incognito R Hot Ones Italia Reality Show Talk Show Rai3 21:15 00:00 Filorosso Tg3 Linea Notte Estate Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:05 Potere Assoluto Presunto Innocente Film Film Canale 5 21:35 00:45 Temptation Island Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 21:30 23:20 Cash Out: I Maghi del Furto Giustizia a Tutti i Costi Film Film La7 20:35 23:15 In Onda* La7 25: Un Racconto Italiano Talk Show Video-Frammenti Tv8 21:40 00:10 La Maschera di Zorro The Legend of Zorro Film Film Nove 21:30 23:20 Little Big Italy R Little Big Italy R Talent Talent *N. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

guida tv 13 luglio 2026 gioca al totoshare e indovina gli ascolti serali
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