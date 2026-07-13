Greta Thunberg si è posizionata davanti alla sede di Rheinmetall, azienda produttrice di armamenti, insieme a un gruppo di attivisti pro-Palestina. Nel video condiviso, si vede la giovane ambientalista incollata con adesivi sulla faccia e sui vestiti, mentre altri manifestanti si affiancano. Non sono stati segnalati scontri o interventi delle forze dell’ordine. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

Dai ghiacciai alle fabbriche di munizioni, passando per le flottille dirette a Gaza. Greta Thunberg ha cambiato battaglia, ma non repertorio. L’attivista svedese è tornata questa mattina davanti agli uffici berlinesi di Rheinmetall, in Pariser Platz, dove una quarantina di manifestanti ha bloccato l’ingresso dell’azienda tedesca per contestarne la produzione e la fornitura di armamenti destinati al Medio Oriente. L’azione è cominciata intorno alle otto ed è stata organizzata dal collettivo “ Peacefully against Genocide ”. Greta ha documentato la protesta attraverso un video pubblicato su Instagram, mostrandosi seduta a terra insieme a una parte degli attivisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Greta cambia battaglia ma non copione: si incolla davanti alla Rheinmetall insieme agli amici pro-Pal (video)

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