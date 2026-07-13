Grande successo per la XIII Rvn della Capitale | oltre mille motociclisti a Roma

La XIII edizione della Rvn della Capitale si è conclusa con oltre mille motociclisti partecipanti. L'evento, organizzato dal Forvm Roma Chapter, si è svolto dal 10 al 12 luglio nella città. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di motociclismo, che hanno preso parte alle attività previste nel programma. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le giornate dell'evento.

Si è conclusa con un grande successo la XIII edizione della Rvn della Capitale, il tradizionale raduno organizzato dal Forvm Roma Chapter che, dal 10 al 12 luglio, ha portato nella Capitale oltre 1.000 motociclisti appartenenti a 56 Chapter H.O.G. provenienti da tutta Italia, trasformando Roma in un grande palcoscenico dedicato alla passione per le due ruote, al turismo e alla condivisione. Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Sielte S.p.A., che ha scelto di sostenere l’evento confermando il proprio impegno a favore delle manifestazioni capaci di promuovere valori come aggregazione, territorio e mobilità. La manifestazione ha richiamato migliaia di appassionati e visitatori, valorizzando l’immagine della Capitale attraverso una spettacolare parata tra i luoghi simbolo della città, dal Colosseo al Gianicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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