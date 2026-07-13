Il verdetto sulla partecipazione alla Serie D sarà comunicato venerdì. Dopo due rinunce, salgono a quattro i ripescaggi ufficiali. Il Pontedera, con l’iscrizione regolare, attende ora l’esito di un’eventuale decisione da parte della commissione competente. La squadra, guidata dall’allenatore Giuseppe Mascara, ha completato le procedure di iscrizione nei tempi stabiliti. La conferma definitiva arriverà nelle prossime ore, con l’attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Con l’iscrizione alla Serie D effettuata nei termini prestabiliti, ora il Pontedera (nella foto: l’allenatore Giuseppe Mascara), come tutte le altre squadre della prima categoria dilettantistica nazionale, deve attendere che la Co.Vi.So.D esprima il suo parere positivo. Infatti, dalle 14 di venerdì scorso 10 luglio, dead line per le iscrizioni, la Commissione di vigilanza per le società di Serie D ha iniziato a valutare la regolarità degli incartamenti presentati dai vari club e lo farà fino a venerdì prossimo, 17 luglio, quando comunicherà gli esiti alla Lnd. Per presentare ricorso, in caso di esito negativo, le società hanno tempo fino alle 14 di giovedì 23 luglio, e su questi ricorsi la suddetta commissione ha tempo fino a martedì 28 luglio per fornire i pareri motivati sui ricorsi proposti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Granata col fiato sospeso: il verdetto è venerdi. Due rinunce, salgono a quattro i ripescaggi

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