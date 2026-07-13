Due alpinisti sono morti dopo essere caduti in un crepaccio durante un'ascensione sul Gran Paradiso. I loro corpi sono stati recuperati a circa 20 metri di profondità dal Soccorso alpino valdostano. I due erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II il 9 luglio e non avevano più fatto ritorno. La ricerca, durata diversi giorni, si è conclusa con il ritrovamento dei corpi.

Erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II il 9 luglio e non avevano più fatto rientro. I corpi di due alpinisti recuperati a 20 metri di profondità dal Soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso Due alpinisti hanno perso la vita sulGran Paradisodopo essere precipitati in un crepaccio durante un’ascensione. Icorpisono stati recuperati questa mattina dalSoccorso alpino valdostano, che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui i due avevano lasciato ilrifugio Vittorio Emanuele IIper affrontare la salita alla vetta. L’allarme era scattato dopo ilmancato rientro degli alpinisti. Nei giorni successivi erano stati effettuatidiversi sorvoli in elicotteroper cercare di individuare eventuali tracce, ma le operazioni non avevano dato esito positivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gran Paradiso, ritrovati due alpinisti morti dopo la caduta in un crepaccio

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Tragedia sul Gran Paradiso: due alpinisti ritrovati senza vita in un crepaccio profondo 20 metri

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Gran Paradiso, recuperati i corpi dei due alpinisti caduti in crepaccioLunedì mattina, il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi di due alpinisti deceduti dopo essere caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso.

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