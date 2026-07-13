Gran Paradiso recuperati i corpi dei due alpinisti caduti in crepaccio

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì mattina, il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi di due alpinisti deceduti dopo essere caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno estratto i corpi senza vita. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente o sull’identità delle vittime. La ricerca e il recupero sono stati condotti in condizioni meteorologiche favorevoli.

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Lunedì mattina il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. I due – precisano i soccorritori -sono partiti dal rifugio Vittorio Emanuele il 9 luglio e non avevano fatto rientro, facendo così scattare l’allarme e l’effettuazione di alcuni sorvoli in elicottero, con esito negativo. Questa mattina è stato individuato il crepaccio e i soccorritori hanno estratto i due alpinisti che erano caduti a una profondità di circa 20 metri. I corpi sono stati portati ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entrèves-Courmayeur.  Questo articolo proviene... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tragedia sul Gran Paradiso: due alpinisti ritrovati senza vita in un crepaccio profondo 20 metri

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