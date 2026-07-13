Un milione di euro sarà destinato all’arredo urbano nel viale Rimembranze a Gorgonzola. La zona, che si trova all’ingresso del cimitero storico, è stata colpita dalla tromba d’aria nel 2023, che ha abbattuto alberi e danneggiato le aree verdi adiacenti. Ora è in programma una trasformazione dell’area, con interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici. La riqualificazione interesserà anche il viale alberato, che rappresenta un punto di accesso importante alla zona.

La tromba d’aria del 2023 devastò luoghi e spazzò via alberi, ecco il nuovo progetto: trasformazione vicina per il viale delle Rimembranze, il vialone alberato di ingresso al cimitero storico, e delle aree verdi accanto. Oltre un milione di euro per un restyling dell’arredo urbano, per nuova pavimentazione artistica, nuove soluzioni architettoniche e, fondamentale, nuovi alberi, una quarantina, che, insieme a trecento fra arbusti e cespugli, restituiranno il verde perduto. Il progetto è stato firmato dal professionista Adriano Colleoni, il piano di fattibilità da Andrea Cassone. L’obiettivo dell’amministrazione, si legge in una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gorgonzola, viale Rimembranze. Un milione per l’arredo urbano

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