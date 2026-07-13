Gonçalo Ramos è arrivato a Milano e ha visitato lo store ufficiale del club, dove si è fotografato con la maglia numero 9. Le immagini sono state condivise sui social dalla sua futura moglie. L’attaccante portoghese ha già indossato i colori rossoneri, segnando il suo primo contatto con la nuova squadra. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata sull’accordo o sulla durata del trasferimento.

Gonçalo Ramos si è già calato nell'universo Milan. Come testimoniato da alcune storie su Instagram pubblicate dalla futura moglie, il nuovo attaccante rossonero è sbarcato a Milano e ha fatto visita allo store del Diavolo dove ha posato accanto alla sua maglia numero 9., Il portoghese ha ancora alcuni giorni di ferie post Mondiale ed è arrivato in Italia insieme alla famiglia per valutare alcune case. Terminate le visite, ripartirà ancora, prima del rientro definitivo tra qualche settimana., Nella giornata di ieri, Margarida Amaral Domingues aveva diffuso alcune immagini sugli ultimi istanti a Parigi e i preparativi dell'imminente trasloco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Gonçalo Ramos è atterrato a Milano: ecco le prime immagini con la maglia rossonera

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Gonçalo Ramos Welcome to AC Milan 2026

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