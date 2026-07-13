Gli stranieri grandi contribuenti Irpef e redditi degli immigrati In provincia cubano 1,2 miliardi
In provincia di Reggio Emilia, i redditi degli immigrati contribuiscono con circa 1,2 miliardi di euro all’Irpef. La presenza di lavoratori stranieri rappresenta un elemento distintivo rispetto ad altre aree regionali e nazionali.
di Gabriele Gallo La provincia di Reggio Emilia continua a caratterizzarsi in regione, e conseguentemente anche a livello nazionale, per la presenza di lavoratori immigrati e per il gettito Irpef generato dai loro redditi. A dirlo sono le cifre contenute nell’annuale rapporto che la fondazione veneta Leone Moressa, specializzata in studi e ricerche sull’Economia dell’immigrazione, ha redatto con riferimento al 2025, su dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Nello specifico il nostro territorio registra quasi 63mila contribuenti nati fuori dal territorio italiano (per la precisione 62.889) sugli oltre 560mila... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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