di Gabriele Gallo La provincia di Reggio Emilia continua a caratterizzarsi in regione, e conseguentemente anche a livello nazionale, per la presenza di lavoratori immigrati e per il gettito Irpef generato dai loro redditi. A dirlo sono le cifre contenute nell’annuale rapporto che la fondazione veneta Leone Moressa, specializzata in studi e ricerche sull’Economia dell’immigrazione, ha redatto con riferimento al 2025, su dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Nello specifico il nostro territorio registra quasi 63mila contribuenti nati fuori dal territorio italiano (per la precisione 62.889) sugli oltre 560mila... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli stranieri grandi contribuenti. Irpef e redditi degli immigrati. In provincia cubano 1,2 miliardi

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L’Irpef più ricca è in Lombardia: grazie alle tasse degli immigrati vengono versati allo Stato 3,4 miliardi di euroIn Lombardia, i contribuenti nati all’estero pagano 3,4 miliardi di euro di Irpef, rappresentando il gettito più elevato tra le regioni italiane.