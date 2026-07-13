Due uomini di Viterbo e Avellino sono stati denunciati per aver sottratto 4.500 euro a un cittadino di San Giovanni in Croce. L’indagine dei Carabinieri, avviata dopo la denuncia di metà marzo, ha accertato che la vittima aveva tentato di ottenere guadagni online promettendo facili profitti tramite una piattaforma social. I sospettati avevano convinto l’uomo a versare denaro promettendo ritorni che non sono mai arrivati.

Due uomini residenti nelle province di Viterbo e Avellino sono stati denunciati per truffa ai danni di un cittadino di San Giovanni in Croce. L’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione locale, è scaturita dalla denuncia presentata a metà marzo da una vittima che aveva cercato di ottenere guadagni tramite una piattaforma social. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i presunti responsabili sono stati individuati grazie a un’attenta attività investigativa che ha permesso di risalire ai titolari dei conti utilizzati per il raggiro. La denuncia a San Giovanni in Croce Il modus operandi dei truffatori I bonifici e la scoperta... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Gli promettono guadagni facili online e gli sottraggono 4500 euro, l'intervento tra Viterbo e Avellino

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Guadagnare Online : Sogno o Trappola

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