Tuo papà è in caserma sottraggono con l' inganno alla 17enne 5mila euro tra contanti e gioielli | fermati al casello e arrestati
Due persone sono state arrestate al casello autostradale dopo aver sottratto con un inganno 5.000 euro tra contanti e gioielli a una ragazza di 17 anni. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 48 anni e una donna di 29 anni, accusati di aver messo in atto una truffa ai danni della giovane, fingendo di parlare al telefono e sostenendo che suo padre fosse in caserma. L’intervento delle forze di polizia è avvenuto nel corso di un controllo stradale.
Stavolta il raggiro aveva messo nel mirino non una persona anziana ma una ragazza di soli 17 anni. Un uomo di 48 anni ed una donna di 29 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri con l'accusa di truffa, alla giovane erano stati sottratti in maniera fraudolenta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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