Tuo papà è in caserma sottraggono con l' inganno alla 17enne 5mila euro tra contanti e gioielli | fermati al casello e arrestati

Due persone sono state arrestate al casello autostradale dopo aver sottratto con un inganno 5.000 euro tra contanti e gioielli a una ragazza di 17 anni. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 48 anni e una donna di 29 anni, accusati di aver messo in atto una truffa ai danni della giovane, fingendo di parlare al telefono e sostenendo che suo padre fosse in caserma. L’intervento delle forze di polizia è avvenuto nel corso di un controllo stradale.

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