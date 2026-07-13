Un gruppo Facebook chiamato “Gli ottimisti dei Campi Flegrei” conta oltre 10.000 iscritti ed è stato creato nel 2024 da un utente. I membri del gruppo si definiscono ottimisti e vogliono distinguersi dai catastrofisti riguardo alle questioni legate alla zona dei Campi Flegrei.

Pozzuoli (Napoli), 13 luglio 2026 – “Gli ottimisti dei Campi Flegrei” si chiama il gruppo Facebook, più di 10mila lettori affezionati, Carlo Migliore l’ha aperto nel 2024. Quella parola, “ottimisti”, in effetti rilassa. Perché i profeti di sventura sono già troppi. E come ha scritto un ragazzino di 13 anni, “studiare un fenomeno e conoscerlo meglio è uno dei modi migliori per affrontare la paura”. Migliore si presenta così: laurea con lode in Scienze geologiche all’Università Federico II di Napoli. Collabora con il sito di 3BMeteo. Non è un sismologo e non fa finta di esserlo. Perché ha scelto quel nome, “gli ottimisti dei Campi Flegrei”? “Per distinguermi dai catastrofisti che parlano solo di eruzioni, terremoti, tsunami, catastrofi e estinzione della razza flegrea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli ottimisti dei Campi Flegrei: “Vogliamo distinguerci dai catastrofisti”

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