Il contratto integrativo del Ministero della Giustizia stabilisce che l’organizzazione del personale rimane una questione da regolamentare all’interno del contratto stesso. Lo hanno dichiarato rappresentanti di Confintesa Fp e delle altre sigle sindacali coinvolte, in seguito alla firma dell’accordo. La norma specifica che le modalità di gestione del personale sono di competenza delle parti contrattuali, senza passare a decisioni esterne o separate.

Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - Confintesa Fp e le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto integrativo del Ministero della Giustizia – Confsal Unsa, Cisl Fp, Uil Fp Giustizia e Flp – hanno assunto una posizione unitaria a tutela dell'accordo sottoscritto il 29 aprile 2026 con il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo le recenti iniziative del Consiglio Superiore della Magistratura relative all'impiego del personale amministrativo negli uffici giudiziari. Il confronto nasce dalle linee guida approvate dal Csm il 24 giugno sull'Ufficio per il processo, nelle quali si indica che il personale stabilizzato dovrebbe dedicare almeno il 70% dell'orario al supporto diretto ai magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia, Confintesa: "L'organizzazione del personale resta materia del contratto"

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