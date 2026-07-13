Giulia Honegger in bikini col pancione | il look premaman dell'estate è col micro due pezzi nero

Una donna in gravidanza è stata fotografata mentre indossava un micro bikini nero durante l'estate. La foto è stata pubblicata sui social da un uomo noto nel settore musicale. La futura mamma, prossima al parto, ha scelto un look che evidenzia il pancione. La scelta dell'abbigliamento ha suscitato attenzione online. La foto mostra il suo stile glamour anche in questa fase.

Giulia Honegger è agli sgoccioli della gravidanza ma non per questo rinuncia allo stile glamour che l'ha sempre contraddistingue. A dimostrarlo è stato Fedez, che sui social ha postato una sua nuova foto col pancione con indosso un micro bikini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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