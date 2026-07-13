L'agente di Antonio Vergara ha confermato che il giocatore resterà a Napoli. La dichiarazione è arrivata mentre si recava al Grand Hotel Parker’s, dove avrebbe incontrato il presidente del club. L’obiettivo dell’incontro era discutere i rinnovi contrattuali di Vergara e di un altro calciatore, senza ulteriori dettagli sulle trattative o sui tempi.

Vergara resta a Napoli, la conferma arriva dal suo agente. L’agente di Antonio Vergara, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media mentre raggiungeva il Grand Hotel Parker’s per l’incontro con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito ai rinnovi dei suoi assistiti Di Lorenzo e Vergara. Proprio su quest’ultimo si è soffermato Giuffredi, quando gli è stato chiesto del futuro del classe 2003. Ecco le parole dell’agente raccolte dalla nostra redazione: “ Vergara rimarrà a Napoli sicuro. Il presidente è un signore, ci sono sempre stati grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco “. Non era stato trovato... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Giuffredi (agente Vergara): “Resterà a Napoli sicuro”

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ANNUNCIO DI GIUFFREDI SU VERGARA | Le parole dell'agente

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