La Giordania ha intercettato e abbattuto quattro missili iraniani, segnando una nuova escalation nel Golfo. La notte è stata segnata da attacchi, intercettazioni e allarmi che hanno coinvolto diversi paesi del Medio Oriente. L'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran si manifesta con questa serie di azioni militari nella regione. Nessuna informazione su eventuali vittime o danni è stata diffusa. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze militari coinvolte.

Si intensifica il confronto militare tra Stati Uniti e Iran con una nuova notte di attacchi, intercettazioni e allarmi che ha coinvolto diversi Paesi del Medio Oriente. Dalla Giordania al Kuwait, passando per il Bahrein e lo Stretto di Hormuz, le operazioni militari si sono susseguite nel giro di poche ore, mentre Washington e Teheran hanno diffuso comunicati sulle rispettive azioni. La Giordania ha reso noto che i propri sistemi di difesa aerea hanno abbattuto quattro missili iraniani entrati nel proprio spazio aereo. Secondo una fonte ufficiale dello Stato Maggiore delle Forze Armate giordane, i missili provenivano dal territorio iraniano e sono stati intercettati nelle prime ore della mattina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giordania abbatte quattro missili iraniani, nuova escalation nel Golfo

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