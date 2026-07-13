Ginnastica | lo psicologo Lucas Malaisi incontra le atlete Educazione emozionale L’esperienza alla Falciai

Lo psicologo argentino Lucas Malaisi ha incontrato le ginnaste della Ginnastica Falciai per un confronto sull'importanza delle emozioni nello sport e nella vita quotidiana. L'incontro fa parte di un percorso di educazione emozionale promosso dalla società. La sessione ha coinvolto le atlete in discussioni e attività mirate a migliorare la gestione delle emozioni durante le competizioni e nell’allenamento. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui risultati dell’iniziativa è stato comunicato.

AREZZO Un ospite d’eccezione per la Ginnastica Falciai. Lo psicologo argentino, Luca Malaisi, ha incontrato le ginnaste della Falciai in un percorso di confronto sul valore delle emozioni nello sport e nella vita quotidiana. Nel pomeriggio di giovedì, alla palestra Curina di Arezzo, Lucas Malaisi, presidente della Fondazione per l’Educazione Emozionale e promotore della legge sull’educazione emozionale, che in Colombia è diventata legge nazionale ha incontrato le ginnaste della società aretina per un importante momento di formazione, confronto e crescita. Per Malaisi un ritorno ad Arezzo, dato che nel 2025 era già stato ospite a Emozionandoci con lo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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