È stato pubblicato un estratto da un numero speciale di una rivista dedicata all’uso politico del calcio, realizzato in collaborazione con Iconografie in occasione dei Mondiali. La pubblicazione si concentra su un approfondimento scritto, senza includere ulteriori dettagli o analisi. Il contenuto è stato distribuito come parte di un’edizione speciale, senza indicare altri elementi contestuali o commenti.

Pubblichiamo un estratto da ". Sull'uso politico del calcio", il numero cartaceo speciale che abbiamo realizzato insieme ad Iconografie per questi Mondiali. Se vuoi sapere di cosa si tratta, ne abbiamo parlato più approfonditamente in questo articolo. Se lo vuoi ordinare ti basta cliccare qui. Pochi mesi fa la FIFA ha pubblicato un video dal titolo Infantino: 10. Al suo interno si raccontano i "dieci anni di progresso" durante i quali il dirigente italo-svizzero naturalizzato libanese ha guidato fuori "dai giorni più bui della sua storia" la federazione calcistica mondiale. Poche settimane dopo è stata annunciata la pubblicazione del libro Forward. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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