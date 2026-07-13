La Germania ha vinto entrambi i titoli del Mondiale Under 18 di beach volley a L’Aia. La competizione si è conclusa con la conquista di due medaglie d’oro, in una giornata caratterizzata da partite intense e competitive. La manifestazione ha visto numerosi incontri tra diverse nazionali, con la Germania che ha prevalso in entrambe le finali. La finale maschile e quella femminile si sono viste disputare con grande equilibrio, portando alla conquista dei titoli da parte della selezione tedesca.

Il Mondiale Under 18 di beach volley di L’Aia si è concluso nel segno della Germania, capace di conquistare entrambi i titoli iridati al termine di una giornata ricca di spettacolo ed equilibrio. A salire sul gradino più alto del podio sono state Anna-Chiara Reformat e Sandra Otte nel torneo femminile e Lasse Hüper e Filo Wüst in quello maschile, entrambi protagonisti di un percorso straordinario culminato con due finali vinte in due set. Nel torneo femminile le future campionesse avevano raggiunto la finale dopo aver superato nei quarti di finale le statunitensi CastilloAdams, autentica sorpresa del torneo proveniente dalle qualificazioni, con un netto 21-16, 21-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Germania pigliatutto ai Mondiali Under 18: doppietta d’oro a L’Aia

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