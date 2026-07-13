Tre ingredienti, due sacchetti da congelatore e una manciata di ghiaccio. Con questo si prepara il gelato scientifico (o gelato nel sacchetto), una tecnica nata negli Stati Uniti che sfrutta un principio chimico semplice per ottenere un dessert cremoso senza alcun elettrodomestico. Può sembrare un’idea bizzarra, ma il meccanismo funziona davvero ed è efficace nel combattere l’afa estiva. Il segreto per creare il gelato scientifico. Il vero segreto risiede nel sale grosso. Quando viene aggiunto al ghiaccio, esso abbassa infatti il punto di fusione dell’acqua: il ghiaccio si scioglie quindi più lentamente, ma nel farlo sottrae calore all’ambiente circostante, in questo caso al composto per il gelato chiuso nel sacchetto interno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gelato «scientifico», la ricetta semplice che combatte il caldo estivo

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GELATO SCIENTIFICO

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