Gaza rifiuta il cibo | il video non viene dalla Striscia è un macellaio che protesta in Galilea

Un video mostra uomini che scaricano carne da un furgone e la gettano a terra in Galilea. La didascalia sostiene che siano abitanti di Gaza che rifiutano aiuti internazionali provenienti da camion israeliani, affermando che a Gaza non ci sarebbe mai stata carestia. Le immagini non sono state girate nella Striscia di Gaza, ma in un'altra regione.

Circola un video in cui alcuni uomini scaricano della carne da un furgone gettandola a terra. La narrazione che accompagna le immagini sostiene che si tratterebbe di abitanti di Gaza che rifiutano aiuti internazionali perché trasportati su camion refrigerati israeliani, concludendo che a Gaza non ci sarebbe mai stata alcuna carestia. Non è vero! Di fatto, il video non è stato girato a Gaza e non mostra degli aiuti umanitari. Il reel in circolazione su Facebook con la narrazione falsa. Le immagini non provengono da Gaza. Cosa mostra davvero il video. Le immagini sono state girate a Kafr Kanna, una città a maggioranza araba nella Galilea, nel nord di Israele, a circa 100 chilometri da Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

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