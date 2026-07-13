Garlasco Paolo Poloniato esperto di scarpe sostiene che dalla larghezza dell' impronta non si ricava il numero
Paolo Poloniato, esperto di calzature con oltre cinquant’anni di esperienza, afferma che dalla larghezza dell’impronta non si può determinare il numero di scarpa. Durante un’intervista, ha precisato che è la lunghezza a stabilire la taglia, mentre la larghezza non ha un ruolo in questo calcolo.
“La lunghezza determina la taglia, non la larghezza“, lo dice con certezza Paolo Poloniato, che da circa cinquant’anni lavora nel mondo delle calzature, durante un’intervista rilasciata per DarkSide, il format d’inchiesta fondato e curato da Gianluca Zanella. Poloniato è intervenuto per esprimere i suoi dubbi sull’impronta di scarpa rilevata sulla scena del crimine di Garlasco e rientrata nella nuova inchiesta sul delitto che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il dettaglio sull'impronta, secondo Paolo Poloniato Cosa non torna su Garlasco La "discutibile" strategia della difesa di Andrea Sempio Il dettaglio... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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