Il 13 luglio si è verificato un incendio nel Parco naturale regionale Punta Pizzo – Isola di Sant'Andrea, sulla costa sud di Gallipoli. Le fiamme hanno interessato l’area della spiaggia Punta della Suina, provocando paura tra i bagnanti presenti. L’incendio ha coinvolto un’ampia porzione di vegetazione nel parco, noto anche per essere stato set di un film famoso. Non sono stati riportati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio del 13 luglio nel Parco naturale regionale Punta Pizzo – Isola di Sant'Andrea, gioiello naturalistico sulla costa sud di Gallipoli, celebre per essere stata la location del famoso ballo in acqua nel film «Mine Vaganti» di Ferzan Özpetek. Le fiamme e una grossa colonna di fumo grigio, nella fasa più acuta del rogo, si sono notate anche da chilometri di distanza. Dopo i primi momenti di apprensione sulle spiagge vicine l'allarme si è ridimensionato, appena è apparso chiaro che le fiamme, alimentate dalle forti raffiche di Maestrale, procedevano verso l'entroterra. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e dell'Arif. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Gallipoli, incendio nel parco naturale di Punta della Suina: fiamme in spiaggia, paura tra i bagnanti

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Gallipoli, incendio a Punta della Suina: fiamme in spiaggia, rogo sotto controllo

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