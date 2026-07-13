Gallipoli fuoco nel parco di Punta della Suina | paura in spiaggia tra i bagnanti

Notizia in breve

Un incendio nel parco di Punta della Suina a Gallipoli ha provocato l’evacuazione di bagnanti sulla spiaggia. Le fiamme hanno interessato l’area protetta e hanno richiesto l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata messa in sicurezza, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La causa dell’incendio non è ancora nota.