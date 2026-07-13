Gallipoli fuoco nel parco di Punta della Suina | paura in spiaggia tra i bagnanti
Un incendio nel parco di Punta della Suina a Gallipoli ha provocato l’evacuazione di bagnanti sulla spiaggia. Le fiamme hanno interessato l’area protetta e hanno richiesto l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata messa in sicurezza, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La causa dell’incendio non è ancora nota.
Il rogo ha richiesto l'intervento di piÃ¹ squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce nell'area sottoposta a tutela naturalistica Un grosso incendio Ã¨ scoppiato nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, nel parco naturale regionale Punta Pizzo â?? Isola di Sant'Andrea, gioiello naturalistico sulla costa sud di Gallipoli,celebre per essere la location del famoso ballo in acqua nel film "Mine Vaganti" di Ferzan Ã?zpetek. Le fiamme e una grossa colonna di fumo grigio si notano anche da chilometri di distanza. C'Ã¨ apprensione in attesa nelle strutture turistiche e nei lidi vicini all'area colpita dalle fiamme, alimentate dalle fori raffiche di Maestrale. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it
Gallipoli, incendio a Punta della Suina: fiamme in spiaggia, rogo sotto controllo
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