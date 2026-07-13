Futuro Nazionale Vannacci apre ai finanziamenti russi | Se sono legali perché no poi sull’Ue | No uscita dall’euro

Notizia in breve

Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato che i finanziamenti provenienti dalla Russia sono accettabili se considerati legali, aggiungendo “perché no”. Ha inoltre ribadito che il movimento non intende uscire dall’euro e ha affrontato altri temi legati alle prossime elezioni politiche e al ruolo che desidera ricoprire nella coalizione di centrodestra.