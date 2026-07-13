Futuro Nazionale Vannacci apre ai finanziamenti russi | Se sono legali perché no poi sull’Ue | No uscita dall’euro
Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato che i finanziamenti provenienti dalla Russia sono accettabili se considerati legali, aggiungendo “perché no”. Ha inoltre ribadito che il movimento non intende uscire dall’euro e ha affrontato altri temi legati alle prossime elezioni politiche e al ruolo che desidera ricoprire nella coalizione di centrodestra.
Roberto Vannacci ha affrontato alcuni dei principali temi dell'attualità politica, soffermandosi sul programma di Futuro Nazionale, sui possibili finanziamenti dall'estero, sulle prospettive elettorali del movimento e sul ruolo che intende ricoprire all'interno della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Futuro Nazionale, il partito di Vannacci decisivo per gli equilibri politici
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