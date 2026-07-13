Futuro Nazionale Vannacci apre ai finanziamenti russi | Se sono legali perché no poi sull’Ue | No uscita dall’euro

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato che i finanziamenti provenienti dalla Russia sono accettabili se considerati legali, aggiungendo “perché no”. Ha inoltre ribadito che il movimento non intende uscire dall’euro e ha affrontato altri temi legati alle prossime elezioni politiche e al ruolo che desidera ricoprire nella coalizione di centrodestra.

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Roberto Vannacci ha affrontato alcuni dei principali temi dell'attualità politica, soffermandosi sul programma di Futuro Nazionale, sui possibili finanziamenti dall'estero, sulle prospettive elettorali del movimento e sul ruolo che intende ricoprire all'interno della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Futuro Nazionale, Vannacci apre ai finanziamenti russi: “Se sono legali perché no”, poi sull’Ue: “No uscita dall’euro”
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